CorSport: Napoli, contro la Lazio tridente inedito con Lozano, Petagna e Politano

Per il resto, Gattuso confermerà sostanzialmente la squadra schierata contro l’Inter. Ballottaggio a centrocampo tra Demme e Fabian

Saranno pochi i cambi che farà Gattuso contro la Lazio, rispetto alla formazione utilizzata nella partita contro l’Inter a San Siro, mercoledì. Dati i problemi in attavco, con Insigne squalificato e Mertens e Osimhen infortunati, il tecnico si affiderà ad un tridente inedito, scrive il Corriere dello Sport.

“Può scaturire un tridente anti-Lazio del tutto inedito, formato da Lozano sula sinistra (al posto di Insigne), con Politano sul versante opposto e Petagna al centro”.

Per il resto, come si diceva, conferma in blocco di quelli schierati inizialmente contro l’Inter.

“Con Ospina alle spalle di Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. Il centrocampo con Bakayoko e Zielinski, ed il possibile ballottaggio fra Demme e Fabian”.