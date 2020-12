Corsport: Milik vuole andare via. De Laurentiis chiede 18 milioni, la Juve lo vuole gratis

L’attaccante del Napoli ha imparato la lezione e ora ha premura di trovare una squadra a gennaio per tornare a giocare

Milik ha pagato a sue spese la scelta di non accettare la destinazione Roma quest’estate. Ma adesso l’attaccante polacco spera di riuscire a partire a gennaio per non sprecare un altro anno, dal momento che al Napoli sta facendo panchina ad oltranza.

Il Corriere dello Sport chiarisce che il Napoli è sempre aperto ad ogni trattativa, ma il presidente De Laurentiis non ha intenzione di fare grandi sconti per il cartellino di Milik e non vuole scendere sotto i 18 milioni.

Tre sono le pretendenti, la Fiorentina, che è la squadra che ha maggiore necessità di una punta, poi la Roma che ha già fatto capire il suo interesse per Milik e infine la Juve, che però avrebbe piacere a chiudere l’affare a parametro zero.

Anche le pretese dell’attaccante fino a qui non sono state poche, considerando il quinquennale che aveva concordato con la Roma per 4 milioni e mezzo a stagione più bonus. Ma Milik, secondo il Corriere dello Sport, questa volta potrebbe cedere e scendere sotto queste cifre, perché ha capito che un altro anno di inattività gli costerebbe sicuramente la presenza all’Europeo.