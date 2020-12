Corsport: Maradona e la “mano de Dios” sulla banconota da 1000 pesos

La proposta di legge, avanzata in Argentina dalla senatrice Frente de Todos Norma Durango, prevede l’effige di Diego sul 50% delle banconote emesse nel 2021

Mentre, a poco più di una settimana dalla scomparsa di Maradona, si susseguono battaglie legali e insulti, c’è chi pensa realmente a come omaggiare la sua memoria.

Il Corriere dello Sport riporta l’iniziativa lanciata da Norma Durango, senatrice di Frente de Todos, che vorrebbe avere il volto di Maradona sulle banconote da 1000 pesos che saranno emesse il prossimo anno.

La senatrice ha presentato una proposta di legge in cui suggerisce al Banco Central de la Repubblica Argentina “che la stampa di almeno il 50% del totale previsto per i biglietti in corso legale da mille o più pesos del 2021 coinvolga l’effige di Maradona da un lato e dall’altro il secondo gol realizzato contro l’Inghilterra in Messico il 22 giugno.

Si pensa anche all’emissione di un francobollo.