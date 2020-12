CorSport: Lobotka via da Napoli solo con un’offerta irrinunciabile e non in prestito

E la risposta secca che il club di De Laurentiis ha rivolto al Torino, che ha provato a chiedere informazioni sul centrocampista

Il Torino è interessato a Lobotka, che nel Napoli non ha trovato grande spazio, ma il Napoli è propenso a lasciarlo andare solo per un’offerta irrinunciabile e non in prestito, scrive il Corriere dello Sport.

“Non sembra centrale, insomma, nei piani tecnico-tattici di Rino, e così il Toro ha provato a chiedere informazioni e soprattutto a capire se sarà possibile portarlo in granata in prestito. Secca la risposta del Napoli: Lobotka lascerà l’azzurro soltanto al cospetto di un’offerta irrinunciabile e comunque non in prestito“.