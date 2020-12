Corsera: Mattia, premiato dalla Fifa per aver salvato la vita ad un avversario grazie a Youtube

17 anni, ha prestato soccorso a un avversario svenuto in campo grazie alle tecniche apprese su Youtube. Rud Gullit gli ha consegnato il Premio Fifa fair play award 2020

Mattia Agnese, 17 anni, studente all’istituto per geometri di Imperia e terzino dell’Ospedaletti, ha ricevuto (via web) dall’ex milanista Rud Gullit il Premio Fifa fair play award 2020 per aver salvato la vita ad un avversario privo di sensi con le tecniche di primo soccorso.

«Non mi sento un eroe – spiega Mattia al Corriere della Sera – Sono solo rimasto lucido e freddo»

Matteo aveva imparato le tecniche documentandosi su internet attraverso Youtube, semplice curiosità di un normale ragazzo, eppure la sera del 25 gennaio lo hanno aiutato a salvare la vita di un ragazzo come lui.

«Faceva un freddo cane, eravamo a Cairo Montenotte e a un certo punto in mezzo al campo ho visto che l’avversario non respirava. Così l’ho messo subito in posizione di sicurezza e gli ho tirato fuori la lingua, per evitare che soffocasse. Avevo imparato la tecnica documentandomi su internet».

Quella sera Mattia non avrebbe dovuto essere in campo, aveva deciso di smettere col calcio, poi il provvidenziale cambio d’idea che ha salvato la vita di Luca. E oggi Mattia ha una proposta

«Credo che chiunque faccia sport dovrebbe imparare le tecniche di primo soccorso. Sono poche nozioni ma fondamentali, perché possono salvare una vita».