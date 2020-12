Corsera: al Napoli non serve il coltello tra i denti per battere il Crotone, ultimo in classifica

C’è troppo Napoli per il Crotone, apprezzabile sul piano dell’impegno, ma inferiore tecnicamente per poter impensierire le individualità di Gattuso.

Il Napoli mette a segno il secondo poker in due gare consecutive, ma questa volta, come sottolinea il Corriere della Sera, l’avversario di Insigne e compagni non è di certo la Roma

Sul campo del Crotone, ultimo in classifica, non c’è da stare troppo con il coltello tra i denti, basta il livello tecnico dei partenopei per avere ragione di un avversario al quale va riconosciuto il merito di giocare a viso aperto

Tanto impegno e buona volontà dunque per i calabresi che hanno provato a dar fastidio al Napoli, come ha detto anche Gattuso nel post partita, ma senza successo

C’è troppo Napoli per il Crotone, apprezzabile sul piano dell’impegno, ma inferiore tecnicamente per poter impensierire le individualità di Gattuso.