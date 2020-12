Caso Suarez: rettrice e professoressa dell’università non rispondono al gip

Come riporta Umbira24.it, Giuliana Grego Bolli e Stefania Spina si sono avvalse della facoltà di non rispondere nell’interrogatorio di oggi con il gip Frabotta

Procedono le indagini e gli interrogatori per il “caso Suarez”, relativo all’esame sostenuto dal calciatore presso l’Università di Perugia per ottenere la cittadinanza italiana. Sono stati ascoltate oggi dal gip Pierluigi Frabotta, la rettrice dell’Università per Stranieri di Perugia, Giuliana Grego Bolli, e la professoressa Stefania Spina. Anzi lo sarebbero state se non si fossero avvalse della facoltà di non rispondere come riporta Umbira24.it

hanno preferito non rispondere alle domande del giudice e dei pm titolari del fascicolo Paolo Abbritti e Gianpaolo Mocetti, che stanno coordinando le indagini del Nucleo di polizia tributaria ed economica della Guardia di Finanza. Giovedì davanti al gip comparirà anche il direttore generale dell’Università per Stranieri di Perugia, Simone Olivieri, e il prof Lorenzo Rocca, anche loro indagati per le stesse ipotesi di reato e al pari della rettrice e di Spina sospesi per otto mesi dal servizio.

Intanto dalla presidente Regione Donatella Tesei, che ha avviato un’interlocuzione col ministro Gaetano Manfredi, dal sindaco Andrea Romizi e dal presidente della Provincia Luciano Bacchetta è arrivato l’invito a «un atto di responsabilità che porti i destinatari delle misure interdittive a fare un passo indietro, per il bene e nell’interesse dell’ateneo».