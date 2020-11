Ziliani: «La Svizzera blocca la partita e la Uefa obbedisce. Non è la Figc che ne sa più dell’Asl Napoli»

Su Twitter: «per la Figc invece l’Asl di Napoli non era competente, ne sapevano di più Gravina e Agnelli. Vi viene da ridere?»

Il mondo è alla rovescia. Il giornalista Paolo Ziliani, che da sempre su Juventus-Napoli scrive cose di buon senso, in Italia è considerato quasi un estremista. Chi nega la ordinaria gerarchia delle fonti – compresi i diversi gradi della giustizia sportiva – è considerato voce autorevole e attendibile.

Ovviamente oggi Ziliani fa notare la vicenda relativa Svizzera-Ucraina di cui abbiamo scritto qui sul Napolista. Le autorità di Lucerna hanno impedito lo svolgimento della partita prevista per questa sera a causa dell’elevato numero di contagi della Nazionale ucraina. Come già fece l’Islanda con la nostra Under 21. E la Uefa ha potuto solo obbedire. Non ci sono protocolli che tengano.

Ziliani sottolinea che per la Uefa la competenza è del Dipartimento di Salute di Lucerna, mentre per la Figc invece l’Asl di Napoli non era competente, «ne sapevano di più Gravina e Agnelli. Vi viene da ridere? Solita miserabile figura? Diciamoglielo».

La UEFA ha informato la Fed. Ucraina che “a causa della decisione competente del Dipartimento della Salute del Cantone di Lucerna di mettere in quarantena l’intera delegazione ucraina, la partita #SvizzeraUcraina non può aver luogo”.

Non ricordo la #FIGC così per #JuventusNapoli — Paolo Ziliani (@ZZiliani) November 17, 2020

Riassumendo. L’UEFA dice che il Dipartimento di Salute di Lucerna è “competente”, quindi #SvizzeraUcraina non si gioca. Per la @FIGC invece l’ASL di #Napoli non lo era, ne sapevano di più Gravina e Agnelli. Vi viene da ridere? Solita miserabile figura? Diciamoglielo. Fai retweet. — Paolo Ziliani (@ZZiliani) November 17, 2020