The Athletic: nessuno è stato più scugnizzo di Maradona

Il ricordo e l’analisi dell’importanza di Diego Armando Maradona per la cultura napoletana, fatto da The Athletic, parte da uno dei momenti che meglio ha rappresentato il suo modo di vivere il calcio e la vita: il riscaldamento pre-partita prima della semifinale di Coppa UEFA col Bayern Monaco.

Il messaggio che Maradona ha mandato, intenzionalmente o meno, era che il Napoli non era spaventato, intimidito o stordito. Invece di tremare, le loro gambe stavano danzando. Avrebbero mostrato a questi tedeschi che Napoli e il Napoli non sono inferiori a niente e nessuno. Era questa la potenza di Maradona. Ha fatto sentire visti e compresi i napoletani in modo che forse non c’era mai stato prima.

Napoli era speciale. La più sudamericana delle città europee parlò alla sua anima. Maradona si è identificato con la sua gente e loro si sono identificati con lui. La strada è la strada e nessuno è stato uno scugnizzo meglio di Maradona.