RaiSport: Hysaj non rinnoverà con il Napoli. Avviati contatti con la Roma

Troppa distanza tra domanda e offerta, non ci sono i margini per procedere insieme

Secondo quanto riferisce RaiSport, Hysaj non rinnoverà il suo contratto con il Napoli. La richiesta del difensore si discosta troppo dall’offerta del club partenopeo: non ci sono margini di trattativa per procedere insieme. L’esterno albanese si svincolerà a fine stagione. Molto probabile che decida di trasferirsi alla Roma. Il suo agente ha avviato già da tempo dei contatti con il club giallorosso.