“Non rispetto il minuto di silenzio per Maradona: era un violentatore”

Paula Dapena, giocatrice del Viajes Interrias, prima dell’amichevole col Deportivo La Coruña, non ha osservato il minuto di silenzio per Diego Armando Maradona. Si è seduta e ha voltato le spalle. Poi ha spiegato il suo gesto alla testata Pontevedra Viva.

Pochi giorni fa c’è stata la Giornata contro la violenza sulle donne e non è stato nessun gesto del genere. Se non è stato osservato un minuto di silenzio per le vittime, non sono disposta a farlo io per un violentatore. Ho detto che mi sarei rifiutata di rispettare quel minuto di silenzio, che mi sarei seduta a terra di spalle. Per essere un giocatore devi essere una persona e avere dei valori al di là delle capacità tecniche e spettacolari come quelle che aveva.