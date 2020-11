Napoli, seduta mattutina per i rimasti a Castel Volturno

Mentre gran parte della squadra è impegnata con le nazionali, Gattuso continua a lavorare con chi invece non è stato convocato

Seduta mattutina per il Napoli al centro sportivo di Castel Volturno. Gli azzurri lavorano nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali. Il campionato riprenderà domenica 22 novembre con Napoli-Milan, ottava giornata di Serie A in programma al San Paolo alle ore 20.45.

La squadra ha svolto una prima fase dedicata al torello. Successivamente esercitazione tecnica e lavoro sulla velocità. Di seguito seduta finalizzata al possesso palla e chiusura con partitina a campo ridotto.