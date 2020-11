Nanni sul caso tamponi Lazio-Uefa: «Bisogna andare a fondo e capire chi sbaglia»

Il Corriere dello Sport intervista il responsabile medico del Cts per la Figc, Gianni Nanni, medico del Bologna. Il tema è quello del caos tamponi tra Lazio e Uefa.

Secondo lui sarebbe meglio avere a disposizione un’autorità centrale.

«Un’autorità centrale sarebbe forse più equa per tutti. Come l’antidoping, una cosa del genere. Devi stare a quello che dice, che decide, e se poi c’è qualcosa che va a tuo sfavore puoi avere opportunità per difenderti. Ma in generale sai che c’è un’autorità che decide, verifica e controlla. Va bene se questa autorità centrale è un garante per tutti. Dobbiamo essere certi che questa autorità centrale faccia bene le cose, i test, i prelievi del secreto, che tutto venga letto in maniera uniforme e corretta, che sia uguale per tutti».