Messi in panchina col Real Betis: è la prima volta con Koeman

Da quando l’olandese è sulla panchina del Barcellona non aveva mai fatto a meno di Messi. In avanti Dembélé, Pedri e Ansu Fati dietro Griezmann

Ronald Koeman ha deciso di far partire Lionel Messi dalla panchina per la partita di oggi pomeriggio col Real Betis. È la prima volta da quando guida il Barcellona. I blaugrana scenderanno in campo così.

Barcellona (4-2-3-1): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong; Dembélé, Pedri, Ansu Fati; Griezmann.