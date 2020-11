Marsilio: “La convenzione col Napoli? Non mi risulta che il Trentino abbia fatto bandi o aste”

Il presidente della Regione Abruzzo a Radio Kiss Kiss Napoli. “Abbiamo accolto l’opportunità di far svolgere il ritiro al club, muovendoci con tempi ristretti.”

Il presidente della Regione Abruzzo, Marsilio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Ha parlato della convenzione con il Napoli per il ritiro estivo, convenzione stipulata senza bando, come scritto questa mattina da Repubblica.

“La convenzione col Napoli? Abbiamo accolto l’opportunità di far svolgere il ritiro al club, muovendoci con tempi ristretti. Se qualcuno dice che per portare in Regione una squadra bisogna fare un bando o un’asta, mi sembra una bassezza. Non mi risulta che il Trentino, per accogliere il Napoli, abbia fatto bandi o aste. È sciacallaggio bello e buono. Il ritiro degli azzurri da noi ha portato solo buone cose. Le contestazioni delle opposizioni hanno raccontato nefandezze. Forse, dovrebbero andare in Trentino a fare i consiglieri. Per il prossimo ritiro del Napoli ci siamo mossi sul territorio per riunire sindaci ed albergatori ed apportare ulteriori migliorie per la prossima estate. Ancora non abbiamo sentito il club”.