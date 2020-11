L’Everton torna a vincere: 3-2 in casa del Fulham. Calvert-Lewin segna sempre

Doppietta del centravanti che con 10 gol è capocannoniere della Premier. Ancelotti ritrova Richarlison e sperimenta la difesa. tre. Ottimi Digne e Doucouré

Dopo tre sconfitte consecutive, è tornato alla vittoria l’Everton di Carlo Ancelotti. Che ha ritrovato Richarlison dopo la squalifica seguita al fallo nel derby su Thiago Alcantara. L’Everton ha superato fuori casa il Fulham per 3-2. Match dominato nei primi 45 minuti che si sono conclusi 3-1. Nella ripresa, invece, i Toffees hanno arretrato troppo il loro raggio d’azione, si sono distratti e il Fulham è più o meno diventato pericoloso, anche se di occasioni vere e proprie non ne ha costruite. La squadra di casa ha prima sbagliato un rigore con Cavaleiro che è scivolato sul dischetto modello John Terry (e Immobile a Napoli) e poi hanno accorciato con tiro di Loftus-Cheek deviato da Jerry Mina. Dopodiché, Pickford non ha più corso pericoli.

Ancelotti ha cambiato assetto tattico all’Everton. Ha schierato la difesa a tre con Kean Mina e Godfrey. Ha lasciato in panchina Holgate. A centrocampo, in mezzo Allan e Doucouré autore di un’ottima prestazione a tutto campo. A sinistra Digne e a destra Iwobi; davanti il solito tridente con Richarlison, Calvert-Lewin e James che Ancelotti ha leggermente arretrato nel corso della partita con l’obiettivo di fargli colpire più palloni.

È a sinistra che l’Everton ha fatto la differenza nel primo tempo. Rete dopo 44 secondi, con Richarlison che ha conquistato palla, è andato sul fondo e sul suo cross Calvert-Lewin l’ha messa dentro. La difesa a tre ha pagato dazio alla novità e al quarto d’ora si è fatta infilare da Bobby Reid che è passato pressoché indisturbato tra le maglie troppo larghe.

Da questo momento in poi, c’è stato solo l’Everton. Due gol più o meno in fotocopia. James che ha innescato Digne sulla sinistra, due cross e una volta Calvert-Lewin un’altra Doucouré (di testa) hanno battuto a rete. Per il centravanti è stato il decimo gol in Premier League ed è capocannoniere.

Sembrava non esserci più partita. Invece l’Everton si è distratto troppo. Per qualcuno – James soprattutto ma anche Richarlison – si sono fatti sentire i voli transoceanici. I cinque minuti di recupero non hanno cambiato nulla.

L’Everton risale in classifica al quinto posto, ritrova Richarlison che è fondamentale per la squadra e dimostra di poter cambiare assetto tattico difensivo durante la partita. Anche se la squadra continua a subire troppe reti.