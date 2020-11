Lazio, Lucas Leiva torna negativo. Per Immobile si attende domani

L’attaccante biancoceleste sarà sottoposto a nuovo tampone domani. Inzaghi spera di averlo a disposizione per il Crotone

Buone notizie in casa Lazio. Lucas Leiva è tornato in gruppo dopo aver ricevuto l’esito del tampone, finalmente negativo al Covid. L’Asl lo ha autorizzato a rientrare in squadra. Per Ciro Immobile, invece, occorre ancora del tempo. Domani l’attaccante sarà sottoposto ad un nuovo tampone. Se l’esito sarà negativo, potrà essere a disposizione per la partita di campionato contro il Crotone, in programma sabato alle 15.