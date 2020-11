L’Atletico può comprare un mese dopo la fine del mercato: ufficiale l’acquisto di Kondogbia

La Liga permette di acquistare un giocatore per sostituire chi è andato via l’ultimo giorno di mercato e il Valencia ha ufficializzato la cessione del francese

Il Valencia ha emesso un comunicato in cui ha fatto sapere di “aver trovato un accordo con l’Atletico Madrid per la cessione a titolo definitivo di Geoffrey Kondogbia“. Il centrocampista francese sarà da subito a disposizione di Diego Simeone, perché in Liga c’è la regola che si perde un giocatore nell’ultimo giorno di mercato, si ha un mese per sostituirlo.

Ed è ciò che ha fatto l’Atletico, che ha individuato in Kondogbia il sostituto giusto dopo la partenza di Thomas Partey, che è andato all’Arsenal. L’operazione è di circa 15 milioni di euro. L’Inter aveva una percentuale sulla futura rivendita, ma soltanto se fosse stata di circa 25 milioni.