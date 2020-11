La Stampa: se Osimhen valesse gli 80 milioni pagati, almeno un gol ieri lo avrebbe fatto

La vittoria del Sassuolo senza molti titolari contro il Napoli, dimostra che i campioni fanno la differenza, anche in negativo

Pur con le sue variabili impazzite legate alla pandemia questo è un campionato bellissimo. Speriamo tutti insieme che duri.

È il commento della Stampa in un pezzo in cui analizza la vittoria del Sassuolo sul Napoli. Probabilmente il Sassuolo non vincerà lo scudetto, ma fin qui a dimostrato che grazie al gioco di De Zerbi e ai suoi calciatori può dare filo da torcere a tutte le presunte big del campionato.

Del resto “non si vince a Napoli per caso“, soprattuto con tante assenze importanti come quelle di Berardi, Caputo e Djuricic. In un calcio in cui sono i campioni a fare la differenza nelle vittorie, vedi Ronaldo e Ibra per Juve e Milan, pare ovvio che questo accade anche per le sconfitte e Osimhen deve ancora dimostrare di valere quanto costa

se Oshimen valesse già ora, domani chissà, gli 80 milioni che il Napoli l’ha pagato ieri un paio di gol li avrebbe segnati.