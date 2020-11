Napoli-Sassuolo 0-2, pagelle / Osimhen deve capire che la rezza va sfondata

Koulibaly di un altro pianeta rispetto agli altri. Fabian Ruiz banale. Gattuso? Il Napoli gioca bene solo quando gioca di rimessa

Le pagelle di Napoli-Sassuolo 0-2, eccezionalmente elaborate da Massimiliano Gallo e Ilaria Puglia.

Ospina: Francamente non ha alcuna responsabilità nei due gol subiti, uno peraltro su rigore. Bella parata su Boga alla fine del primo tempo. 6,5

Nega il gol anche a Rogerio, non gli si può imputare nulla – 6

Di Lorenzo: di lui ricorderemo il fallo da rigore commesso su Raspadori. Ha perso anche il confronto con Hysaj sull’altra fascia, non proprio una bella notizia per lui. 5

Al 6’ va a vuoto su Rogerio. E’ sempre in sofferenza quando viene attaccato. Infine, quel piede su Raspadori che ci costa il rigore e, come se non bastasse, anche la risata del ragazzino che giustamente gode per aver costretto un signor difensore, peraltro nazionale, a commettere una simile ingenuità. Cosa pensava, in quel momento, Giovanni? Non lo sapremo mai. Da queste parti, però, abbiamo tirato giù tutto il calendario dei santi, tanto per onorare la festività – 4,5

Manolas: è complesso giocare centrale difensivo senza punti di riferimento tranne il solo Raspadori. Non ha brillato, ma io ho un debole per lui. Quindi mi limito al 5.5

Dopo il rigore non dato su Osimhen resta con tutta la squadra fermo a protestare e da uno di esperienza come lui magari ti aspetti invece che resti in partita, che tenti quanto meno di opporsi al contropiede scaltro del Sassuolo. E invece no. Fino a quel momento, però, aveva funzionato tutto sommato bene, a parte l’ammonizione e il semi crollo registrato dopo l’annullamento del gol. Anche io ho un debole per lui, ma in questo particolare momento storico, in coppia con Koulibaly continuo a preferirgli Maksimovic – 5,5

Koulibaly: a tratti ha giganteggiato. Ha ripreso a incutere timore agli avversari. Al 33esimo si è concesso il lusso di una serpentina alla Bruno Conti e ha creato l’occasione più pericolosa del Napoli su azione. Impossibile mettergli meno di 6,5

Un’ottima partita, sia in fase costruttiva che difensiva, a parte sull’ultimo gol del Sassuolo, ma in quel momento, come detto, dormivano tutti. Non sbaglia nulla, fa muro, gioca in attacco. Crea le occasioni più entusiasmanti. Decisamente su altri livelli, stasera, rispetto al resto della squadra – 7

Hysaj: nel primo tempo si è esibito persino in un sombrero. Direi che basta e avanza. 6.

Il sombrero di Hysaj è qualcosa che resterà probabilmente nella storia. Mi limiterei senza dubbio a quello anche io – 6

Mario Rui (dal 70esimo). Senza voto



Offre l’istantanea del momento finale del Napoli. Si fermano tutti per il rigore non concesso su Osimhen e intanto il Sassuolo va ad imbucare, mentre la difesa è completamente ferma attonita immobile e il portoghese, sulla linea di porta, proprio là dove casca il pallone, mette un piede molle e avvilito, che, a pensarci bisognerebbe solo staccarglielo – 5

Fabian Ruiz: ha giocato tanti palloni, 86, nessuno quanto lui. Ma non ha illuminato, De Zerbi gli ha tolto ossigeno. Male, indubbiamente. 5

Banale. Racchiuderei così la prestazione. Consigli gli nega la palla del vantaggio – 5

Bakayoko: è l’uomo ombra che cercava Gattuso. Spesso ha interrotto azioni pericolose del Sassuolo e lo ha fatto mettendo lo zampino alle spalle. Quello è il suo compito e lo ha svolto bene. È il motivo per cui Gattuso non lo ha sostituito Non gli si può chiedere altro. Non va giudicato per altro. 6

Cerca Mertens per regalargli palle (ne ruba tante) che il belga non è nella serata giusta per vedere. Fa il suo e lo fa bene, come dici tu. Una prova di fisicità là in mezzo – 6

Politano: ha provato a giocare e a sfruttare il suo momento di forma. È caduto, come altri, nella ragnatela di De Zerbi. 5,5

Non sono completamente d’accordo. Al 65′ regala una splendida palla a Mertens, che avrebbe tutto il tempo per fermarla, la trova sul suo piede e invece la tira storta e sbaglia. Per me è il migliore del reparto offensivo del Napoli. Mette in difficoltà più volte la difesa del Sassuolo – 6,5

Zielinski (dal 78esimo) di lui si ricorda una punizione calciata male. Senza voto

Chiamiamole prove tecniche di riavvicinamento al campo – sv

Mertens: non attraversa un periodo felice. È lontano anni luce dal Dries che conoscevamo. Si rende pericoloso soltanto su punizione. Sarà in ritardo di preparazione. 5

Vedi alla voce Politano per il grandissimo spreco al 65′. Gioca senza voglia, e per questo merita il voto che gli do – 4,5

Elmas (dal 70esimo) senza voto

Idem – sv

Lozano: stavolta solo nuvole e niente Messico. Ha provato, nel primo tempo, ripetere il gol segnato al Salisburgo, ma il tiro è stato troppo fiacco. Resta il miglior acquisto del Napoli, ma non possiamo dargli più di 5.

Al 41′ si lascia andare ad un irritante giochetto in area e lascia palla a Traorè. Gattuso lo richiama di continuo e se lo chiami ogni 3 minuti vuol dire che non è giornata e forse lo devi sostituire prima – 5

Petagna (dal 65esimo): parliamo di un’onesta riserva, non pretendiamo la luna. Praticamente passa inosservato. 5

Toglierei il praticamente – 5

Osimhen: nell’articolo mi sono soffermato molto su di lui. Chi lo ha paragonato a Cavani o a Higuain, deve tornare tra 18 mesi. È acerbo. Deve maturare e deve farlo in campo. Ha sbagliato un gol per mancanza di fame e non è da lui. Comunque si è battuto fino alla fine. Nel primo tempo ha toccato tredici palloni, quanti Ospina. Gli servono serate del genere. 5

Spero che capisca, presto, che la rezza va sfondata, non guardata da lontano – 5

Gattuso: sarebbe ingeneroso accusarlo questa sera. Bisogna fidarsi delle sue parole e lui ha sempre detto che l’obiettivo è andare in Champions. Certo De Zerbi, con una squadra nettamente inferiore, gli ha impartito una lezione di calcio, e la mia impressione è che lui e il Napoli diano il meglio di sé quando giocano di rimessa. Consideriamola una febbre di crescenza o comunque uno stop salutare che riporta l’ambiente con i piedi per terra. 5

E’ apparso disorientato di fronte al gioco – straordinario anche considerando le assenze illustri – che ha messo in campo De Zerbi e questo dispiace. Peccato per essere scivolati d’un tratto in classifica. Ma è solo una partita, in un campionato che, a mio parere, andava fermato diverso tempo fa – 5