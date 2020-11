«La Regione ci chiede di attivare posti letto che in realtà sono depositi dove lasciare i malati Covid» 

« Quelli che ci dicono di attivare non sono posti letto per pazienti Covid, ma depositi dove lasciare i malati ».

Sono le parole di un anestesista di un ospedale napoletano registrate da Repubblica Napoli.

«La Regione attraverso i dirigenti di ospedali pretende l’attivazione delle postazioni per pazienti intubati, ma non c’è il personale per farlo, ormai quattro reparti vengono gestiti da due medici e i pochi infermieri a disposizione sono costretti a turni di 18 ore negli “scafandri”. Alcuni di loro sono svenuti perché più di tanto non si può resistere. La situazione degli ospedali è drammatica. Tra l’altro c’è personale mandato allo sbaraglio senza avere l’adeguata formazione per affrontare il Covid mentre i ricoverati rischiano di essere abbandonati sui letti senza assistenza e senza poter contare neanche sull’aiuto dei familiari che già prima della pandemia svolgevano questo compito a causa della cronica mancanza di personale negli ospedali».