La proposta di Villas-Boas per Maradona: “Vengano ritirate tutte le numero 10 del mondo”

L’allenatore del Marsiglia: “Sarebbe il miglior omaggio che gli potremmo fare, per il calcio è una perdita incredibile”

André Villas–Boas, allenatore del Marsiglia, ha parlato della scomparsa di Diego Armando Maradona, facendo una proposta dopo la sconfitta in Champions League col Porto.

È una notizia dura da digerire. Vorrei che la FIFA ritirasse la numero 10 in tutte le competizioni e per tutte le squadre. Sarebbe il miglior omaggio che potremmo fargli. Per il mondo del calcio è una perdita incredibile.