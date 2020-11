Il Verona batte il Benevento 3-1 e raggiunge Napoli, Roma e Inter in classifica

A Juric hanno venduto mezza squadra eppure i gialloblù continuano a sorprendere. L’espulsione di Caprari condanna il Benevento

Juric è bravo, c’è poco da dire. Dopo sei giornate, il suo Verona è a quota 11 punti (anche se la prima contro la Roma l’ha vinta a tavolino) al pari di Napoli (in attesa della Corte d’Appello Federale) e dell’Inter. Non male per una squadra che in estate è stata smantellata con la cessione dei pezzi pregiati tra cui Rrahmani, Kumbulla e Amrabat.

Fin qui, il Verona ha perso una sola volta: a Parma. Questa sera ha battuto 3-1 al Benevento con doppietta di Barak e rete del 3-1 di Lazovic. Lapadula ha momentaneamente pareggiato. Poi la seconda rete molto bella di Barak e l’espulsione di Caprari hanno compromesso la partita del Benevento.

Il Verona di Juric ha già otto punti di vantaggio sull’Udinese che è terz’ultima. Il Benevento ha 6 punti.