Il Messaggero: Immobile ha giocato la partitella di martedì, la Lazio rischia il meno tre

La Procura Figc convoca il medico della Lazio. Gli ispettori chiesono pareri scientifici sui tamponi effettuati a Immobile, Leiva e Strakosha risultati positivi

Repubblica Roma si sofferma sul caso tamponi Lazio. Ieri la Procura Figc ha convocato via pec il responsabile medico del club biancoceleste, Ivo Pulcini. Con lui gli ispettori federali si erano già intrattenuti tre giorni fa, visionando cartelle ed esami effettuati alla squadra.

Non solo.

“Nelle ultime però è successo anche altro. Il procuratore Chinè infatti ha chiesto pareri scientifici sui tamponi effettuati lunedì dai giocatori della Lazio, quelli che avevano segnalato la carica virale (anche se ridotta) presente in alcuni giocatori — Immobile, Leiva, Strakosha — impedendo loro di giocare in Champions dopo un’alternanza tra positività e negatività (positivi il 27 ottobre, negativi venerdì, di nuovo positivi lunedì). E i pareri raccolti sono univoci nel ritenere i test a tutti gli effetti positivi. Probabile che a Pulcini venga chiesto come mai Immobile e gli altri abbiano potuto allenarsi con i compagni”.

Bisognerà capire come risponderà la Lazio. Il quotidiano continua:

“Le risposte che arriveranno sono importanti: non dovessero convincere la procura, la Lazio in un ipotetico giudizio sportivo rischierebbe dall’ammenda a una penalizzazione in classifica di almeno un punto“.

Il Messaggero va oltre. Scrive che la Procura federale non avrebbe prove di violazione del protocollo prima di Torino-Lazio ma che punterebbe sulla partitella di allenamento giocata martedì con Immobile in campo. Se il calciatore dovesse risultare positivo, per il club biancoceleste scatterebbe la possibile penalizzazione di 3 punti in campionato.