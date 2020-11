Il Financial Times: CVC vuole inserire una clausola d’uscita con la Lega nel caso nasca la Superlega

La cordata sarebbe preoccupata che la Superlega diminuisca il prestigio e il pubblico globale dei campionati nazionali che diventerebbero a tutti gli effetti dei tornei minori

Ancora pochi giorni e si scoprirà se la Lega Serie A accetterà o meno l’offerta della cordata CVC-Advent-FSI per acquistare il 10% della nuova media company della Lega.

Si dovrà attendere il prossimo 18 novembre, quando si riunirà l’assemblea dei 20 club di Serie A, per sapere se se la Lega Serie A accetterà o meno l’offerta della cordata CVC-Advent-FSI per acquistare il 10% della nuova media company della Lega.

Il Financial Times, ha lanciato oggi però delle nuove indiscrezioni secondo cui CVC vorrebbe cautelarsi in caso di nascita di una Superlega europea con una clausola di uscita dal contratto da 1,6 miliardi per il 10% con la Lega Serie A.

Secondo il quotidiano finanziario infatti la cordata di CVC sarebbe preoccupata che l’eventuale nascita della Superlega possa danneggiare il prestigio e il pubblico globale dei campionati nazionali, colpendo il valore dei diritti tv e degli accordi di sponsorizzazione e inoltre con il timore che i migliori giocatori possano essere spinti a giocare nella nuova competizione europea, con i campionati nazionali che diventerebbero a tutti gli effetti dei tornei minori.