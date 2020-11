Il Centro Paradiso (a Soccavo) diventi il Museo Diego Armando Maradona

Dove si allenava il suo Napoli, dove Diego ha deliziato con le sue magie. La struttura oggi è abbandonata e dimenticata

Il Centro Paradiso diventi il Museo Diego Armando Maradona. È da ieri che ci si pone la questione di salvare e conservare in uno spazio, per sempre, tutti gli oggetti, i messaggi, e i ricordi che sono stati depositati all’esterno dello Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta.

Tuttavia è a Soccavo che Diego ha lasciato maggiormente il segno della sua esperienza a Napoli e lì, a detta dei testimoni oculari, che la leggenda ha regalato magie, umanità e sogni.

Da anni, da quando fu dichiarata fallita la vecchia Società Calcio Napoli, la struttura è abbandonata e dimenticata eppure ha rappresentato il luogo iconico dei successi del Napoli di quegli anni in cui era la più forte d’Italia e di Europa. Recuperarlo e dedicarlo al nuovo patrono della città sarebbe un gesto di grandissima immagine e rappresenterebbe un ponte immaginario tra la Storia passata e il presente. In via Vicinale Paradiso, a Soccavo, Diego ha costruito i successi con la maglia azzurra e li che potrebbe esserci per sempre la sua casa, il suo ricordo perenne. Il Centro Paradiso diventi il Museo Diego Armando Maradona, la casa del suo ricordo.