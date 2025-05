Lo scudetto più emozionante e senza capitali stranieri

Il quarto scudetto non è forse bello quanto i tre precedenti, ma è sicuramente il più emozionante e sofferto nella storia del Calcio Napoli. Certo, arrivare alla fine del campionato con una competizione serrata con l’Inter risolta favorevolmente nel proprio stadio, con i propri tifosi e con una città intera alle spalle, è probabilmente il massimo risultato a cui si poteva aspirare. Bella partita, grande vittoria e due gol da antologia per celebrare degnamente il nuovo scudetto

Di fronte alla tenacia e alla compattezza di una squadra falcidiata da infortuni e colpita da occasioni sfortunate (ricordare la rapina compiuta a Napoli dalla Lazio che però, con il sempre giovane Pedro, ci ha ripagato ampiamente dello scippo subito negli ultimi minuti da Isaacson, il brutto e immeritato pareggiato in casa con l’Udinese per un unico tiro che un terzino dal cognome impronunciabile non ha più ripetuto né potrà molto facilmente ripetere in altre circostanze; ma ricordare, allo stesso tempo, le splendide vittorie a Bergamo con l’Atalanta, quelle con Juventus, Milan, Bologna e Fiorentina, fa comprendere quanto ardua sia stata l’impresa che ci ha portati a questo quarto scudetto, ad entrare così per la porta principale nella Coppa dei Campioni e, non ultimo, a riuscire a difendere il bilancio economico e finanziario senza ricorrere a capitali e aiuti stranieri.

La conclusione sintetica, obbligata dai tempi stretti da rispettare, è che, se il presente ci ha sorriso, potremmo immaginare un futuro anche migliore con l’arrivo dei “top player” di cui si parla già da qualche tempo e che, rispetto al passato, ora dovrebbero essere sempre più invogliati ad inserirsi in un club di alta classifica, impegnato ad affrontare da protagonista anche le competizioni internazionali. Da parte dei tifosi un grazie a tutti, sicuri di partecipare ad altri trionfi sportivi e grazie anche all’Inter per averci fatto gustare di più un risultato di prestigio.