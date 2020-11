Goal.com: la Juve vuole vendere Ronaldo la prossima estate

Lo stipendio ultra milionario del portoghese non sarebbe più sostenibile per il club, che ritiene rischioso rinnovare il contratto di un calciatore che ha già 35 anni

Secondo quanto scrive Goal.com, la Juventus sarebbe intenzionata a non rinnovare il contratto di Cristiano Ronaldo, che scade a giugno 2022. Il club vorrebbe mettere il portoghese sul mercato per cercare di recuperare almeno una parte dei 100 milioni di euro investiti nel 2018. Lo stipendio di 31 milioni l’anno non sarebbe più sostenibile per la Juve, questo il motivo della decisione. Tra l’altro, il club riterrebbe rischioso prolungare il contratto di un calciatore che ha già 35 anni.