Gazzetta: giallo Osimhen, per il ct ne avrà per qualche settimana, ma intanto resta in Nazionale

La radiografia fatta stamattina ha scongiurato fratture al polso e anche problemi particolari alla spalla destra , che aveva dato problemi a Victor nell’aprile del 2018 quando giocava in Germania al Wolfsburg. Resta solo una forte contusione da smaltire.

Il Napoli ha tirato un sospiro di sollievo per l’infortunio occorso ieri a Osimhen durante la gara Nigeria-Sierra Leone.

“Osimhen ha riportato una lussazione alla spalla e che starà fuori qualche settimana”

Ma le dichiarazioni, fa notare la Gazzetta dello Sport, sono in controtendenza col fatto che l’attaccante resterà comunque nel ritiro della Nazionale in vista della gara programma martedì in Sierra Leone.