CorSport: Rijeka-Napoli, Mertens verso la panchina

Il belga non segna da 38 giorni. In 8 partite ha totalizzato 2 gol e 3 assist. Gattuso deciderà dopo la rifinitura cosa fare, se impiegarlo dal primo minuto o a gara in corso

Contro il Rijeka, domani, in Europa League, Dries Mertens potrebbe accomodarsi in panchina. Lo lascia intendere il Corriere dello Sport. Sono cinque partite che il belga non segna un gol. Una situazione inedita, che lascia pensare e che spinge verso un turno di riposo.

“L’ultima gioia risale alla sfida con il Genoa al San Paolo datata 27 settembre, 38 giorni oggi e 39 domani, quando in agenda ci sarà la sfida di Europa League con il Rijeka. Le scelte di Rino saranno più chiare dopo la rifinitura che precederà la partenza per la Croazia, ma a prescindere dal suo impiego dal primo minuto o a gara in corso è sempre lecito attendersi una giocata alla Dries”.

Nelle ultime sfide, schierato in appoggio a Osimhen, Mertens è apparso molto impreciso. Il quotidiano sportivo si chiede se si tratti di una situazione legata alla posizione in campo.

“Disagio tattico? Non sembra, per carità: gioca molti più palloni, sfrutta gli spazi creati dal movimento di Osi e arriva comunque al tiro con una certa facilità. Il solito Mertens, insomma. O quasi: 3 assist e 2 gol nel suo carnet, in 8 partite. Una media realizzativa meno elevata, facciamo anche al di sotto degli standard abituali, però è soltanto l’inizio”.