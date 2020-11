CorSport: Osimhen a rischio contro il Milan, si attende l’esito della risonanza

La presenza di Victor Osimhen contro il Milan è a rischio. Il Corriere dello Sport scrive che bisognerà attendere l’esito degli esami, dopo l’infortunio del nigeriano in Nazionale (lussazione della spalla).

“Le prime radiografie al braccio e al polso a cui è stato sottoposto poche ore dopo, tra l’altro, hanno evidenziato forti contusioni alla spalla e al braccio ed escluso fratture, ma per avere un quadro più chiaro, e dunque per andare in profondità e soprattutto al di là degli ematomi, il Napoli attende l’esito della risonanza eseguita ieri sera a Lagos. Sarà questo l’esame decisivo”.