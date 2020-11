Il centrocampista del Napoli, attraverso la società, ha fatto sapere di aver messo per sbaglio il “mi piace” al post contro il presidente francese

La notizia data da Libero, del like di Bakayoko (e di tanti altri calciatori ma non del Napoli) al post anti Macron, ha ovviamente catturato l’attenzione. Ma il calciatore, attraverso il Napoli, fa sapere di aver messo il like per sbaglio e di averlo subito tolto. Non era sua intenzione farlo.