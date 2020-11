Alvino: “Il Comune conferma che lo stadio si chiamerà ‘Diego Armando Maradona'”

Su Twitter si complimenta con l’assessore allo Sport Borriello: “mi ha confermato che lo stadio sarà intitolato a Diego Armando Maradona senza ulteriori diciture”

Su Twitter Carlo Alvino scrive che lo stadio San Paolo sarà intitolato a Diego Armando Maradona senza ulteriori diciture, né “Arena”, né “Stadium”, né stadio comunale, come era stato paventato in un primo momento. Semplicemente Diego Armando Maradona. Alvino dichiara di averne ricevuto conferma dall’assessore allo Sport del Comune di Napoli Ciro Borriello. Niente appellativi aggiuntivi per il Pibe de Oro che ha vestito la maglia numero 10 del Napoli.

Complimenti sinceri alla sensibilità mostrata dall’assessore allo Sport del Comune di Napoli Ciro Borriello il quale mi ha confermato che lo stadio sarà intitolato a Diego Armando Maradona senza ulteriori diciture. #EternoDiego — Carlo Alvino (@Carloalvino) November 29, 2020