Un audio incastra l’arbitro di Barça-Real sul rigore di Ramos. Il Barça vuole che venga reso pubblico

Polemiche infinite dopo el clasìco. Cuatro Tv ha la frase del guardalinee che dice all’arbitro: «È stato prima Ramos a tirare la maglietta»

Anche in Spagna le polemiche arbitrali sono roventi. Riguardano el clasìco di sabato, soprattutto il rigore dell’1-2 concesso ai madrileni.

El Mundo Deportivo oggi ci pare il giornale.

Ràdio Barcelona spiega che il Barça ha un testimone che ha ascoltato il guardalinee Barbero dire all’arbitro Martínez Munuera (già accusato di essere tifoso del Real): “Es falta de Ramos, es falta de Ramos”. (È fallo di Ramos)

C’è anche un audio di Cuatro TV in cui si ascolta una voce dire: “Es más, Ramos agarra primero de la camiseta”. “È Ramos a tirare per primo la maglietta”.

Per Cuatro Tv, l’autore della frase è proprio il guardalinee Barbero Sevilla.

In questo campionato – prosegue Mundo Deportivo – il Barça si è già sentito danneggiato a Getafe (gomitata di Nyom a Messi, entrata di Cabaco su Pedri, rigore di De Jong su Olivera) e a Vigo (espulsione di Lenglet), così ha criticato la gestione del Var. Senza dimenticare che in questo campionato il Betis ha già lamentato pregiudizi del Var in favore del Madrid, come in passato hanno fatto Siviglia, Atlético, Mallorca, Valencia, Getafe, Real Sociedad, Athletic e Leganés.

Il Barça vuole sentire che cosa si sono detti Munuera, i suoi assistenti e il VAR. È un suo diritto. Come lo desiderano tutti i club che si sono sentiti danneggiati dal VAR quando hanno affrontato il Madrid. È significativo che in un anno dieci squadre si siano sentite svantaggiate.