L’UEFA autorizza gli spettatori alle gare di coppa: “Decideranno i governi locali”

Il Comitato Esecutivo ha riproposto la stessa idea della Supercoppa Europea: massimo il 30% della capienza e misure di sicurezza. L’ultima parola sarà dei singoli paesi

Il Comitato Esecutivo dell’UEFA ha deciso oggi, in seguito all’esperimento portato avanti durante la Supercoppa Europea di Budapest, di permettere il ritorno parziale degli spettatori per le partite europee dove la legge locale lo consente, a cominciare dalle partite delle nazionali della prossima settimana. Il numero degli spettatori sarà fissato ad un massimo del 30% dei rispettivi stadi e i tifosi ospiti non saranno ammessi alle gare fino ad ulteriori sviluppi.

Sia l’ammissione dei tifosi che la capacità limite sono soggetti alla decisione delle autorità locali. Sarà obbligatorio il distanziamento sociale per gli spettatori e le misure precauzionali aggiuntive come indossare le mascherine.