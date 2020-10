Sassuolo, Caputo, Berardi e Djuricic non partono per Napoli. Tra i convocati torna Boga

Il club ha pubblicato la lista dei 22 disponibili per il match di domani pomeriggio al San Paolo

Il Sassuolo ha pubblicato la lista dei 22 convocati per il match di domani contro il Napoli al San Paolo. Caputo non compare in elenco. Torna a disposizione di De Zerbi, invece, contro la squadra di Gattuso e dopo aver superato il Covid, Jeremie Boga, che in estate è stato nel mirino del club partenopeo per il mercato.

PORTIERI: Andrea CONSIGLI, Gianluca PEGOLO, Stefano TURATI, Samuele VITALE

DIFENSORI: MARLON, Kaan AYHAN, ROGERIO, Federico PELUSO, Mert MÜLDÜR, Vlad CHIRICHES, Gian Marco FERRARI, Stefano PICCININI, Giorgos KYRIAKOPOULOS

CENTROCAMPISTI: Maxime LOPEZ, Pedro OBIANG, Junior TRAORE, Raul STEAU, Mehdi BOURABIA, Manuel LOCATELLI

ATTACCANTI: Jeremie BOGA, Giacomo RASPADORI, Gregoire DEFREL