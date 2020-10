Elmas è il secondo positivo nel Napoli (dopo Zielinski)

Il tampone del macedone rientrava tra i quattro di cui si attendeva risposta. Lui e Zielinski non potranno prendere parte alla trasferta di Torino

Il Napoli ha comunicato con un post sui propri canali social che dai quattro tamponi che restavano da analizzare tra quelli eseguiti oggi, è risultato positivo al coronavirus anche Elif Elmas. Di seguito la nota del club.

Durante l’elaborazione degli ultimi 4 tamponi, è risultato positivo al Covid-19 il calciatore Elif Elmas.

In rosa, il macedone si aggiunge a Piotr Zielinski ed entrambi non saranno a disposizione di Gattuso per la partita con la Juventus.

Al momento, la partita Juventus-Napoli si giocherà, anche se il Napoli ha evidenti problemi di formazione. Resta il problema del pericolo di contagio per la Juventus. Quel che abbiamo scritto chiaramente qui e qui.