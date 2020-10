Mancini esclude il Napoli dai convocati per paura del Covid, tanto glielo porteranno Bonucci e Chiellini

L’ipocrisia del calcio italiano è seconda solo alla sua ignoranza. Non sa che facendo giocare Juve-Napoli, il virus contagerà i bianconeri

È l’Italia dei paradossi. Scriveremmo così se volessimo mantenere un aplomb da Paese civile. Invece scriviamo che è l’Italia dell’ipocrisia. Perché è impossibile etichettare altrimenti la due righe che la Federcalcio ha scritto in accompagnamento alle convocazioni per la Nazionale da parte di Roberto Mancini.

“In via precauzionale, non sono stati inseriti nella lista dei convocati calciatori del Napoli in attesa di verificare gli sviluppi del quadro epidemiologico legato ai casi di positività da Covid-19 recentemente riscontrati”.

L’Italia non convoca calciatori del Napoli per paura che possano essere contagiosi. Decisione giusta. Che sottoscriviamo in pieno. Che però cozza con la scelta fin qui adottata dalla Lega Serie A per cui domenica sera si giocherà regolarmente Juventus-Napoli.

La storia è nota. Domenica scorsa, il Napoli ha giocato contro il Genoa che di fatto era un cluster calcistico. Adesso, sei giorni dopo, i positivi del Genoa sono 19. Quelli del Napoli, per ora, sono due: Zielinski e il collaboratore Costi che lavora con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

Domani ci saranno altri tamponi. È possibile che nel Napoli risultino altri positivi. Ma il Napoli dovrà ugualmente giocare, può chiedere una deroga solo se arriva a dieci positivi. Che ci sia un cluster, che una intera squadra possa essere contagiosa, al calcio italiano non importa. Men che meno alla Juventus. Che vuole i tre punti e amen.

E allora Roberto Mancini – che fino all’altro giorno ci aveva spiegato, lui che è un virologo di vaglia, che gli stadi potevano riaprire perché tanto all’aperto non c’è pericolo di contagio – adotta la doppia morale che fu dei comunisti: i calciatori del Napoli non li convoca, perché potrebbero contagiare.

Quel che il virologo Mancini evidentemente non sa, è che se dovesse giocarsi Juventus-Napoli il virus in Nazionale glielo porterebbero Bonucci e Chiellini. Dopo mesi di pandemia, il calcio italiano ancora non l’ha capito. Per i nostri figli, che frequentano la terza elementare, è un dato acquisito come quello che tre per tre fa nove. Ma forse nel calcio italiano non tutti lo sanno (che tre per tre fa nove).