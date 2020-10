Napoli a lavoro verso l’Atalanta: palestra e terapie per Insigne

La squadra si è allenata questa mattina a Castel Volturno, esercitando tecnica e tattica. Prosegue il recupero dell’attaccante

Seduta mattutina per il Napoli al centro sportivo di Castel Volturno. Gli azzurri preparano il match contro l’Atalanta in programma al San Paolo sabato alle ore 15 per la quarta giornata di Serie A.

La squadra ha lavorato sui campi 2 e 3, iniziando la sessione con una fase di riscaldamento ed esercitazione tecnica. Successivamente seduta tattica e partitina a campo ridotto. Insigne ha svolto lavoro in palestra e terapie.