Milan, Duarte si è negativizzato, Gabbia ancora no

Il centrale brasiliano era risultato positivo il 23 settembre, adesso sarà disponibile per il Celtic. Per Rebic nuovi controlli al gomito a metà settimana

Il Milan recupera Leo Duarte. Il 23 settembre il centrale brasiliano era risultato positivo al Covid, adesso è finalmente guarito e torna tra i disponibili per l’impegno di Europa League contro il Celtic. Non va altrettanto bene, invece, per Matteo Gabbia, ancora positivo al virus.

Secondo quanto riporta Calciomercato.com, buone notizie anche sul fronte Ante Rebic, che tra martedì e mercoledì si sottoporrà a un nuovo controllo al gomito per valutare il recupero dopo l’infortunio nella sfida contro il Crotone.