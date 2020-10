Mediaset e i diritti Champions: offerti 45 milioni per la miglior partita del martedì

La notizia è riportata da Radiocor e ripresa da Calcio e Finanza. Possibile che Sky o Dazn si possano accordare con proprio con Mediaset per un’offerta più completa

Mediaset è pronta ad offrire 45 milioni di euro all’anno per tre anni per trasmettere la migliore gara del martedì di Champions League dal 2021 al 2024. L’indiscrezione è di Radiocor ed è stata ripresa da Calcio e Finanza. Assegnati ad Amazon i diritti per la miglior partita del mercoledì per circa 80 milioni.

La proposta di Mediaset prevede l’esclusiva per tutte le piattaforme e non solo in chiaro, quindi c’è la possibilità di accordarsi con una pay tv. Sky e Dazn hanno presentato le rispettive offerte, per trasmettere 104 partite, e con l’accordo con Mediaset potrebbero completare la loro offerta. Ad ogni modo, per quanto l’asse Sky-Mediaset resti l’opzione più probabile, non c’è al momento nessuna conferma di un accordo tra le due emittenti.