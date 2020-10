Magath: “Senza Messi Guardiola non avrebbe vinto niente”

L’ex allenatore tedesco alla Bild: “Si perde nella tattica. Ma avere la palla e farla girare è noioso. Una squadra di alto livello non ne ha bisogno”

Senza Messi Guardiola non ha più niente, e probabilmente senza di lui non lo avrebbe mai fatto. Felix Magath riapre un vecchio dibattito – il Barcellona era “il” Barcellona di Guardiola o di Messi? – e lo fa con una sentenza: senza Messi in campo, Guardiola oggi non sarebbe Guardiola.

In un’intervista alla Bild, l’ex giocatore della Germania vicecampione del mondo nell’82 e nell’86, accusa il “collega” di non aver vinto la Champions né con il Bayern Monaco né con il Manchester City.

“È stato Messi a vincere i titoli, non Guardiola. Senza Messi, il suo sistema non avrebbe mai funzionato così bene. Altrimenti avrebbero vinto la Champions League con il Bayern o il Manchester City molto tempo fa. Ha vinto solo grazie a Lionel Messi”.

Magath critica apertamente il gioco di Guardiola:

“Funziona solo se hai giocatori tecnicamente superiori. Per lo spettatore, avere la palla e farla girare è semplicemente noioso. Una squadra di alto livello non ne ha bisogno. Secondo me, Guardiola si perde molto spesso volendo vincere la partita in anticipo. Facendo troppo affidamento sulla tattica, molte volte finisce per prendere decisioni sbagliate che impediscono il successo”.