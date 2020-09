Processo a Guardiola: la difesa fa acqua nonostante i 419 milioni spesi. E il contratto è in scadenza

Tanti dubbi sul futuro di Pep al Manchester City: il Mundo Deportivo sottolinea i cattivi investimenti, il Telegraph nota che ancora non c’è il rinnovo

La pesante sconfitta con il Leicester (2-5 all’Etihad Stadium) ha messo pesantemente in discussione l’operato di Pep Guardiola al Manchester City, dentro e fuori dal campo. “Sempre la stessa storia” ha detto uno sconsolato De Bruyne al termine della gara, facendo riferimento alle varie eliminazioni dalla Champions League e al campionato dell’anno scorso, in cui i Citizens – più per meriti del Liverpool – non sono mai stati in corsa per il titolo.

Il problema, evidenziato da tante testate importanti in diversi paesi, si allarga anche alla strategia di mercato adottata sotto la gestione dell’allenatore spagnolo. In particolare, relativamente ai pesanti investimenti che sono stati compiuti da quando si è insediato nel 2016 per comprare dei difensori. Il Mundo Deportivo conta 419 milioni di euro spesi, con il nuovo arrivato Ruben Dias che è anche il più costoso in questo senso. Scelte che non hanno assolutamente prodotto i dividendi sperati.

Questo è un grattacapo per Pep, che dopo aver investito tanti soldi in difesa non ha ancora l’affidabilità difensiva richiesta per una squadra da titolo in Premier League e da finale di Champions. Deve ancora migliorare molto.

Anche per questo motivo, secondo il Telegraph, la posizione di Guardiola è in discussione.

Il City è finito a 18 punti dal Liverpool, il peggior scarto per Guardiola da allenatore. Poi c’è un problema col suo contratto, che scade tra nove mesi. La posizione ufficiale è che tutti sono tranquilli e la discussione per il rinnovo avverrà presto. Eppure la domanda sorge: Guardiola resterà?