Lucescu: “L’assenza di Ronaldo ci sarà d’aiuto. Crediamo di poter vincere”

Il tecnico della Dinamo Kiev in conferenza stampa: “Pirlo? Non andrò in campo io, né andrà in campo lui, saranno i calciatori a farlo”

Domani la Juventus incontrerà la Dinamo Kiev in Champions League. Oggi il tecnico della Dinamo ha presentato il match in conferenza stampa.

Su Pirlo:

“I miei trent’anni di carriera contro le sue tre panchine? Non andrò in campo io, né andrà in campo lui, saranno i calciatori a farlo, provando a mettere in pratica quello che hanno imparato in questo poco tempo che abbiamo avuto per preparare la partita”.

Lucescu ha raccontato di aver sentito il tecnico della Juve dopo la nomina sulla panchina bianconera:

“Con lui tra l’altro c’è anche Baronio, pure lui un mio allievo: sono stato io a farlo debuttare in A a 17 anni. A Pirlo ho fatto i complimenti ma gli ho anche detto che ha cominciato un cammino molto difficile. Deve essere intelligente e saper superare i momenti difficili senza traumi. Sta imparando tutti i giorni, può contare sull’aiuto della società in un club estremamente importante e ha dietro una grandissima squadra”.

Sulla partita di domani:

“Squadre come la Juventus possono usare moduli di gioco diversi perché hanno molti giocatori esperti e di qualità. Possono giocare con il 4-4-2 o il 3-4-2-1. Gli elementi chiave risiedono però nella motivazione e disciplina dei giocatori. A questo livello, un allenatore deve adattarsi ai giocatori che ha in rosa. Ronaldo out? È un giocatore eccezionale che può fare la differenza. Se non segna non è se stesso. Con lui in campo la Juventus è più forte. La sua assenza è una buona notizia per noi, è un grande giocatore, un grande campione, un bomber. Ovviamente la sua assenza ci sarà d’aiuto. Per quanto ci riguarda, il nostro allenatore preparerà la partita nel modo giusto e il nostro compito sarà seguire le sue indicazioni. Crediamo di poter vincere e faremo tutto il possibile per riuscirci“.