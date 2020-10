Libero: il Sud è infettato dal Covid e invece ci si accanisce con la Lombardia

“Per il Covid la certezza della pena esiste: chiunque provi a cavalcare il virus per trarne qualche beneficio finisce sempre per essere bastonato “.

Esordisce così Lorenzo Mottola su Libero, in un articolo dal titolo apocalittico:

“Il Covid dilaga nel Mezzogiorno. Altro che Lombardia, il Sud è infettato. Sono bastati pochi contagi per mandare la sanità da Roma in giù in tilt. E il ministero ammette: rischiamo nuove stragi come a Bergamo”.