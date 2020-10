La Süddeutsche sbatte Mancini in apertura: “Quando il ct condivide una tesi stupida”

La discutibile posizione di Roberto Mancini in tema di coronavirus è arrivata anche all’estero. La Süddeutsche Zeitung senza mezzi termini gli ha dedicato un articolo dal titolo eloquente: “Quando l’allenatore della nazionale condivide una tesi stupida”.

Il riferimento è alla vignetta che Mancini ha pubblicato nelle proprie story di Instagram, che ha provocato l’indignazione generale. I motivi sono ben riassunti dalla testata tedesca.

È una tesi disarmante per quanto è stupida e si adatta bene al repertorio dei negazionisti. Ma è anche sorprendente che ne abbia parlato così adesso che le infezioni stanno aumentando di nuovo in modo drammatico, con le persone che combattono per la propria vita negli ospedali pieni.