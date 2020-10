La foto virale di Baggio nella Panda, Crosetti: “La normalità del campione ultraterreno”

Lo scatto che ritrae l’anti-divo nella sua quotidianità agreste diventa “doppiamente iconico”: “Come se vedessimo Cristiano Ronaldo che paga la bolletta della luce alla Posta”

Metti Roberto Baggio che carica una Panda 4×4, lo scatto finisce sui social ed è subito “Divin Pandino”. Una foto – fatta e postata dalla figlia Valentina – che diventa il simbolo della “normalità del campione ultraterreno”, come scrive Maurizio Crosetti.

L’editorialista di Repubblica celebra due icone in una, soprattutto “l’immenso campione evaporato da vent’anni in una magnifica lontananza tutta sua”.

Due delle cose migliori che abbia mai prodotto questo paese nella stessa foto: #Baggio e la #Panda4x4. pic.twitter.com/8EHatm3b5w — Fabrizio Biasin (@FBiasin) October 11, 2020

“La sua utilitaria verde militare ci racconta una scena che nella campagna veneta è quotidiana, ma che nel mondo della moderna pop art calcistica ci sembra quasi surreale. Come se vedessimo Cristiano Ronaldo che paga la bolletta della luce alla Posta, oppure Messi con le borse della spesa“.

Crosetti tra lo spunto per elogiare questa normalità inusuale, “come se il dio fosse uno di noi”.

Perché tra l’altro Baggio è un campione che dribbla la fama e la notorietà: “è diventato una specie di Salinger, di Mina, di Lucio Battisti, non si mostra in giro, non litiga nei talkshow, non fa finta di avere qualcosa da dire, non cerca ospitate a pagamento, non fa marchette, non è un volto della pubblicità, non è diventato un “talent” televisivo, non fa la seconda voce nelle telecronache, non si è improvvisato allenatore, manager, opinionista”.