Juve, ancora panchina per Dybala: escluso contro la Dinamo Kiev

Sarà Ramsey ad agire dietro le punte Kulusevski e Morata. Pirlo conferma il 3-4-1-2 per il debutto in Champions League con Chiesa e Cuadrado esterni

La Juventus sta per scendere in campo a Kiev, contro la Dinamo, ma lo farà senza Paulo Dybala. Andrea Pirlo, infatti, ha deciso di tenere nuovamente fuori l’argentino per il debutto stagionale in Champions League. Queste le formazioni ufficiali.

Dinamo Kiev (4-3-3): Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Mykolenko, Karavaev; Buyalskiy, Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov, Supryaga, De Pena.

PANCHINA: Neshcheret, Boyko, Popov, Verbic, Shepeliev, Tsitaishvili, Lednev, Andriyevskiy, Garmash, Rodrigues, Syrota, Duelund. All. Lucescu.

Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Cuadrado; Ramsey; Kulusevski, Morata.

PANCHINA: Pinsoglio, Buffon, Arthur, Dybala, Demiral, Bernardeschi, Frabotta, Portanova. All. Pirlo.