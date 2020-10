Il medico federcalcio olandese: «La situazione AZ sotto controllo. I contatti in campo sono limitati»

Intervista a Volkskrant: «I giocatori sono vicini solo per brevi momenti. C’è sempre il rischio che ci sia un positivo in incubazione»

Su Volkskrant un’intervista a Edwin Goedhart, medico della Federcalcio olandese. Si esprime sulla situazione dei contagi nell’Az Alkmaar, che stasera incontrerà il Napoli in Europa League.

La squadra olandese è partita per Napoli nonostante i 14 positivi registrati nei giorni scorsi. I contagiati aumentano un po’ ovunque, nel mondo del calcio. Il calcio è così imprudente? Gli viene chiesto. Risponde di no.

«Analizzando quasi 500 partite, siamo stati in grado di dimostrare che i momenti di contatto sono estremamente limitati in una partita di calcio. I giocatori sono vicini l’uno all’altro solo per brevi momenti, in occasione dei calci d’angolo e dei calci da fermo. È all’aria aperta, negli stadi dove il pubblico manca o almeno non può avvicinarsi».