Il documento con cui l’Asl mette il Napoli in isolamento fiduciario e chiede il domicilio dei giocatori

Tutti coloro che hanno avuto contatto con Zielinski devono osservare 14 giorni di isolamento. È quanto stabilito dall’Asl Napoli 1

Il documento con cui l’Asl mette il Napoli in isolamento fiduciario.

Sono ore febbrili. È circolata una nota dell’agenzia Ansa in cui veniva affermato che la Asl di Napoli non aveva in alcun modo bloccato il volo del Napoli per Torino.

In realtà ecco il documento dell’Asl Napoli 1 con cui viene stabilito l’isolamento fiduciario per i calciatori entrati in contatto con Piotr Zielinski (positivo al Covid-19). L’isolamento fiduciario è di 14 giorni e parte dal 1° ottobre. Nel documento c’è scritto che

i contatti stretti (del tipo ad alto rischio) individuati nell’indagine epidemiologica dovranno osservare e rispettare, anche alla luce dell’attuale andamento epidemiologico Covid-19 rispetto al quale è in corso la massima attenzione per contenere la diffusione del contagio – nell’interesse prevalente della salute collettiva – ai sensi della circolare ministero della Salute prot. 21463 del 18 giugno 2020 e del Rapporto ISS Covid-19 n. 53/2020 del 25.6.2020, l’isolamento fiduciario per 14 giorni dopo la data dell’ultima esposizione con il caso positivo in oggetto. (1° ottobre).

La Asl chiede il domicilio presso il quale verrà effettuato l’isolamento per poter avviare le azioni conseguenziali di sorveglianza sanitaria.